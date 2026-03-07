Sorrento-Benevento i convocati di Floro Flores | giallorossi senza un big

Sono stati annunciati i 22 giocatori convocati da Floro Flores per la partita tra Sorrento e Benevento, in programma domani alle 17:30 allo stadio “Viviani” di Potenza. Tra i convocati, i giallorossi non includono alcun big. La squadra si prepara a scendere in campo senza un giocatore di rilievo tra le scelte del tecnico.

Sono 22 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta di domani pomeriggio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento (ore 17:30). Out i lungodegenti Ricci, Nardi e Simonetti. Assente anche Mehic. Il Benevento dovrà fare a meno anche di Lamesta non convocato. PORTIERI: Vannucchi, Esposito, Russo.DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Celia, Scognamillo, Sena.CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Prisco, Talia.ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini. Ieri in Campania: Uccise il fratello, condannato all’ergastolo. Gioia Napoli, successo. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

