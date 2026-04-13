Gic 2026 la filiera del costruire si incontra a Piacenza Expo

Dal 16 al 18 aprile si svolge a Piacenza Expo la sesta edizione del Gic, la più grande mostra-convegno europea dedicata alla filiera del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione. L’evento riunisce aziende, professionisti e operatori del settore, offrendo uno spazio di confronto e aggiornamento sulle novità e le tecnologie più recenti. La manifestazione si svolge nei padiglioni della fiera, con un programma di incontri e presentazioni.