Un giocatore di tennis ha mostrato un repertorio di colpi sorprendenti e uno stile che richiama il tennis degli anni passati. Le sue maglie sono diventate oggetti di culto tra gli appassionati. Un altro atleta, un anno fa senza sponsor tecnico, ora indossa le creazioni di un noto marchio di moda. Entrambi i casi sono stati notati durante recenti competizioni ufficiali.

Mattia Bellucci si è sempre contraddistinto per uno stile unico, inconfondibile. Al Foro Italico, nella partita vinta contro l’argentino Burruchaga – la prima della sua carriera agli Internazionali – sfoggiava una maglia in stile jacquard. Un pezzo unico, non in vendita, realizzato apposta per l’occasione dal marchio iconico C.P. Company. Un anno fa, di questi tempi, proprio qui a Roma, il tennista di Busto Arsizio, già salito al 66° posto della classifica Atp dopo l’exploit della semifinale di Rotterdam, ci raccontava il motivo di una scelta insolita per un top 100 mondiale: non avere uno sponsor tecnico. “Voglio essere libero di indossare ciò che mi piace, acquisto io il materiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bellucci, colpi geniali e un tennis vintage. E le sue maglie sono oggetti di culto

Mattia Bellucci vs Reda Bennani LIVE TENNIS ATP MARRAKECH MOROCCO OPEN 2026 | Round Of 32

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