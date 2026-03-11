Marcello Pipitone ha trasformato le maglie del Genoa in oggetti di design, dando loro una nuova veste estetica. Le divise da calcio, spesso considerate solo abbigliamento sportivo, sono anche simboli di momenti condivisi e ricordi di anni passati. Questi capi, così legati alla passione dei tifosi, ora assumono anche un valore artistico, grazie alla reinterpretazione di Pipitone.

Le maglie da calcio non sono mai semplici indumenti o divise. Sono pomeriggi allo stadio, partite ricordate a distanza di anni, stagioni che rimangono cucite nel tessuto di una comunità e nella memoria di chi segue la squadra. È proprio da questa idea che nasce RE:GENERATION JERSEY, il progetto realizzato da Pulsee Luce e Gas, Genoa Cfc e Kappa®, che trasforma alcuni dei kit più recenti del club rossoblù in pezzi di design. A firmare la capsule collection è Marcello Pipitone, designer e artista milanese che da tempo lavora nel territorio ibrido tra sportswear, arte contemporanea e cultura urbana. Partendo dalle maglie ufficiali delle ultime... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le maglie del Genoa diventano oggetti di design grazie a Marcello Pipitone

