A Parigi, a gennaio, un acquerello di Giorgio Rouault, considerato tra i principali artisti dell’arte contemporanea, è stato venduto per circa sei milioni di franchi durante una delle ultime aste dedicate alla pittura moderna. I falsari spesso contribuiscono a mantenere vivo il fascino di questi grandi artisti, che continuano a suscitare interesse nel mercato dell’arte.

Parigi, gennaio. A una delle ultime grandi aste di pittura moderna, un vecchio acquerello di Giorgio Rouault, uno dei cinque o sei maestri dell’arte contemporanea, è stato acquistato per circa sei milioni di franchi. Una grande e bella tela del nostro Modigliani ha raggiunto la stessa cifra, di poco inferiore al suo valore commerciale. Il prezzo di mercato di un acquerello di Rouault sia pure antico e famoso, è invece di un paio di milioni, e i piccoli mercanti delle Rue de Seine sono scandalizzati che sia stato pagato più del doppio, mentre per tutte le altre opere della stessa collezione l’ultima somma offerta è stata sempre inferiore, come per il Modigliani, sia pure di poche migliaia di franchi, al valore commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il culto dei grandi artisti. Spesso sono i falsari a tenere in vita il loro fascino. Il commercio ha le sue regole

Articoli correlati

Leggi anche: Con le sue trame preziose e il fascino d’antan, prende il posto della sciarpa sugli outfit invernali

Leggi anche: Temono il revenge porn ma condividono le loro immagini intime. Sanno che è una forma di controllo, ma danno lo stesso la password al fidanzato. Ecco la fotografia di una generazione lucida, che ha bisogni più grandi delle sue paure

Tutto quello che riguarda Il culto dei grandi artisti Spesso sono...

Discussioni sull' argomento Il Sabato del Villaggio: poesia e musica; Marco Malvaldi: Ecco cosa mi hanno insegnato Agatha Christie, Simenon e le storie di Maigret (e perché preferisco i grandi umoristi); Educare alla legalità; Presentate in Regione Puglia le Giornate FAI di Primavera 2026. Il 21 e 22 marzo 48 aperture in 37 località pugliesi per scoprire luoghi straordinari e spesso inaccessibili.

Capita spesso a Lino Guanciale di sentirsi «fortunato, ma molto, nel fare questo mestiere, anche perché mi permette di conoscere le persone che ho ammirato per tutta la vita». […] Come vive, anche da padre, il clima di angoscia globale «Credo che sia nece facebook

Gli studenti di origine straniera spesso non prendono neanche in considerazione l’idea di iscriversi all’università. Il progetto di orientamento Bicocca Bridge li aiuta a capire che possono farcela, proprio come i coetanei x.com