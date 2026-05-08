A Bellaria, un centro sociale dedicato a persone fragili si trova in una situazione difficile dopo la revoca della confisca di un bene del valore di circa 396 mila euro. La decisione della corte di Catanzaro ha portato a una trasformazione del bene confiscato in un debito, mettendo a rischio la continuità delle attività del centro. La vicenda solleva interrogativi sulle procedure legali e sulle conseguenze delle sentenze in casi di beni sottratti alla criminalità.

? Domande chiave Come può un centro sociale per fragili rischiare la chiusura?. Perché la sentenza di Catanzaro ha trasformato un bene confiscato in debito?. Quanto costerà alla comunità il tentativo di salvare il progetto Reabita?. Chi dovrà pagare l'indennizzo per non restituire l'ex ristorante ai clan?.? In Breve Costo totale per la comunità supera gli 800mila euro tra lavori e indennizzo.. Progetto Reabita inaugurato il 16 gennaio 2024 dopo ristrutturazione da 440mila euro.. Sequestro originale del 2009 legato all'imprenditore Agostino Briguori e cosca Muto.. Atto di precetto di marzo 2026 impone versamento di 396mila euro.. Il Comune di Bellaria Igea Marina deve affrontare un onere finanziario di circa 396mila euro a causa della revoca della confisca su un immobile precedentemente sottratto alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bellaria, centro sociale in bilico: revoca confisca costa 396mila euro

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