Un uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per peculato nel fallimento di un'azienda. La sentenza prevede anche la confisca di circa 800 mila euro. La vicenda riguarda questioni finanziarie legate alla gestione dell'impresa fallita e si inserisce in un procedimento giudiziario avviato nel corso delle indagini. La condanna riguarda specificamente il reato di peculato, che si riferisce all'appropriazione indebita di denaro pubblico o di beni affidati.

? Cosa sapere Emilio Sandulli condannato a cinque anni di reclusione per peculato nel fallimento Picariello.. Sentenza dispone confisca di 829mila euro e pagamento di provvisionale agli eredi dell'imprenditore.. Cinque anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici sono la sentenza emessa in primo grado dall’avvocato Emilio Sandulli, ex liquidatore della ditta edile Augusto Picariello, per il reato di peculato commesso nel 1989. Il collegio giudicante guidato dalla giudice Sonia Matarazzo ha stabilito una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero Sodano, che aveva ipotizzato quattro anni e sei mesi di carcere. La decisione colpisce il professionista, classe 1946, anche sul piano economico: è stato disposto il pagamento di una provvisionale di 148.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peculato nel fallimento Picariello: 5 anni e confisca di 800mila euro

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