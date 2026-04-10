Undici scudetti in palio | Bellaria al centro del calcio giovanile Allo stadio Nanni investimenti per un milione

A pochi giorni dalla conclusione del Torneo Pecci, evento di rilievo per il calcio giovanile in Italia, si segnalano nuovi investimenti nello sport locale. Lo stadio Nanni si prepara ad accogliere iniziative e miglioramenti, con un investimento totale di un milione di euro. Nel frattempo, si avvicinano le sfide ufficiali per un massimo di undici squadre che si contendono i titoli dei campionati regionali.

A pochi giorni dalla chiusura del Torneo Pecci, manifestazione di riferimento per il calcio giovanile in Italia, buone notizie arrivano nuovamente dal mondo che ruota attorno al rettangolo verde. Si è infatti tenuta oggi la conferenza stampa dedicata alle fasi finali dei Campionati nazionali Sgs. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Gianni Infantino fa l’americano: dai sospetti sui mondiali Usa allo stadio di Gaza, l’imperatore del calcio stregato da TrumpRoma – Più che un Board of Peace, un’accozzaglia di interessi privati dove non poteva mancare qualcosa che, in linea teorica, unisce tutti: lo sport.

Aria nuova allo stadio. Calcio, pubblico e sorrisi: finalmente la normalitàMontecatini Terme, 5 aprile 2026 – «I lavori relativi alla prima parte della ristrutturazione dello stadio comunale Mariotti sono terminati e il...