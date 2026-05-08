“ Quando sono entrato io. il sangue c’era ”. E ancora: "È stata bella stronza..giù il telefono". A parlare è ancora una volta Andrea Sempio, l’ennesimo soliloquio in macchina, come quello in cui, imitando una voce femminile, simulava o inventava una conversazione con Chiara Poggi (forse). La nuova intercettazione, anticipata dal Corriere della Sera, risale al 12 maggio del 2025, circa un mese dopo quella precedente sull’ipotetico approccio con la vittima. Quest’ultima captazione sarebbe di particolare interesse investigativo in quanto, secondo gli investigatori, confermerebbe la presenza dell’indagato sulla scena del crimine. O almeno, questa sarebbe l’interpretazione dell’audio trascritto dai carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bella stronza... ha messo giù il telefono". Cosa c'è nelle intercettazioni di Andrea Sempio

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