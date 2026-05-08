La Biblioteca Nazionale ha annunciato che il personale attuale si riduce a 33 bibliotecari, sollevando dubbi sulla capacità di garantire i servizi. Restano senza risposta le questioni su come si intenda coprire le circa 70 posizioni professionali ancora da completare. La riduzione del personale potrebbe influire sulla gestione quotidiana e sulla qualità delle attività della struttura.

? Domande chiave Come farà la Beic a operare con soli 33 bibliotecari?. Chi assumerà i restanti 70 professionisti necessari per il servizio?. Perché la gestione della nuova biblioteca minaccia le biblioteche di quartiere?. Quanto peserà il budget della Beic sui fondi delle periferie milanesi?.? In Breve Fabbisogno di 100 professionisti contro soli 33 bibliotecari selezionati nel 2025.. Costi di gestione annuali stimati in circa 18-20 milioni di euro.. Giovanni Molisse della CGIL Milano segnala mancanza di pianificazione del personale.. Rischio tagli ai fondi per la biblioteca di quartiere di Calvairate.. Almeno 100 professionisti sono necessari per far funzionare la Beic vicino al passante di Porta Vittoria, mentre i costi annuali per la gestione della nuova Biblioteca europea si avvicinano ai 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beic: il rischio di un gigante senza personale e costi altissimi

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