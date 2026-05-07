Beic il gigante di vetro che costerà 18 milioni all’anno | la biblioteca è quasi pronta ma chi la gestirà?

La Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic), situata vicino al passante di Porta Vittoria, è in fase di completamento e rappresenta uno dei principali interventi finanziati con il Piano nazionale. Quando sarà operativa, avrà un costo di circa 18 milioni di euro all’anno. Restano da definire le questioni relative alla gestione della struttura e ai futuri operatori che si occuperanno della sua apertura e manutenzione.

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Chi gestirà una biblioteca che a pieno regime costerà quasi 20 milioni di euro all’anno? E chi ci andrà a lavorare? La Beic (Biblioteca europea di informazione e cultura), in costruzione vicino al passante di Porta Vittoria, è una delle opere più importanti finanziate con il Piano nazionale di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Beic pronta tra un anno, ma scatta la protesta: "Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?"Sarà pronta tra poco più di un anno la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), ma il futuro del sistema bibliotecario milanese resta al... Leggi anche: Mercato Napoli, Manna ha già deciso il primo acquisto: costerà quasi 17 milioni Altri aggiornamenti Beic, il gigante di vetro che costerà 18 milioni all’anno: la biblioteca è quasi pronta, ma chi la gestirà?Mentre il cantiere procede spedito, i bibliotecari chiedono risposte. Dallo spettro delle esternalizzazioni al rischio che le strutture di quartiere come Calvairate restino senza fondi per foraggiare ... milanotoday.it La Beic e i timori dei bibliotecari in protesta: Salvare la Sormani, Calvairate e i serviziMartedì si è svolto l’incontro con l’assessore Sacchi. I lavoratori: Non abbiamo ricevuto nessuna delle rassicurazioni richieste. No a privatizzazioni ... milano.repubblica.it