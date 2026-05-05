A Ivrea si discute del futuro del nuovo ospedale in fase di realizzazione, con particolare attenzione alla presenza di personale medico e infermieristico. Restano dubbi su come verranno organizzati i turni e coperti i posti letto, considerando la carenza di figure professionali dedicate. La questione riguarda anche la possibilità che le strutture possano rimanere operative senza un numero sufficiente di operatori sanitari.

? Cosa scoprirai Chi garantirà i turni medici nelle nuove strutture di Ivrea?. Come verranno coperti i posti letto senza personale strutturato?. Perché la Conferenza dei Sindaci resta in silenzio sul progetto?. Quali rischi comporta l'uso di medici a gettone per l'ospedale?.? In Breve Investimento da 215 milioni di euro nell'area ex Montefibre per il nuovo presidio.. Scadenza PNRR fissata a giugno 2026 per completare i cantieri sanitari.. Ospedale di comunità previsto con 20 posti letto per il territorio canavesano.. Gestione Casa di Comunità di Corso Nigra sotto la responsabilità dell'ASL TO4.. La Regione Piemonte e l’ASL TO4 presentano il progetto per il nuovo ospedale di Ivrea nell’area ex Montefibre, un investimento da 215 milioni di euro che punta su estetica olivettiana e nuovi volumi edilizi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Ivrea: il rischio di gusci vuoti senza personale

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