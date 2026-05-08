Beccalossi ai funerali tanta Inter e tifosi vip | da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia si sono svolti i funerali di Evaristo Beccalossi, con la partecipazione di molti tifosi e personalità legate all’Inter. Tra i presenti, ex calciatori, artisti e altri ospiti hanno assistito alle esequie presso una chiesa locale. Sono state scattate numerose fotografie che mostrano il coinvolgimento di pubblico e amici, tra cui ex giocatori e figure note del mondo dello spettacolo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Brescia oggi l’ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari dell’ex calciatore di Inter e Brescia anche tantissimi dirigenti, ex calciatori e bandiere nerazzurri come il direttore sportivo Piero Ausilio, Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Xavier Zanetti. Alla cerimonia funebre dell’ex centrocampista, morto all’età di 69 anni, anche tantissimi tifosi vip come Enrico Ruggeri, Paolo Rossi e Max Pezzali. Tra i presenti anche gli ex dirigenti nerazzurri Lele Oriali, Marco Branca e l’attaccante dell’Inter Pio Esposito. Tra le corone di fiori inviate quelle di Massimo Moratti e del presidente della Fifa Gianni Infantino.🔗 Leggi su Lapresse.it

beccalossi ai funerali tanta inter e tifosi vip da bergomi e zanetti fino a max pezzali e paolo rossi 8211 le foto
© Lapresse.it - Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto

Notizie correlate

Funerali di Beccalossi, sul feretro la maglia n. 10 dell'Inter. Da Pio Esposito a Zanetti, tanti i nerazzurri presentiLa chiesa della Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista...

Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTONico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di...

Altri aggiornamenti

max pezzali beccalossi ai funerali tantaBeccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le fotoA Brescia oggi l'ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari ... lapresse.it

max pezzali beccalossi ai funerali tantaBeccalossi: chiesa gremita per ultimo addio al campione nerazzurro- BRESCIANO, 08 MAG - Dal vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, ai cantanti Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, passando per i compagni di una vita Giuseppe Baresi e Lele Oriali, Bordon, Serena, Bergom ... tuttosport.com

Trova facilmente notizie e video collegati.