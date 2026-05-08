A Brescia si sono svolti i funerali di Evaristo Beccalossi, con la partecipazione di molti tifosi e personalità legate all’Inter. Tra i presenti, ex calciatori, artisti e altri ospiti hanno assistito alle esequie presso una chiesa locale. Sono state scattate numerose fotografie che mostrano il coinvolgimento di pubblico e amici, tra cui ex giocatori e figure note del mondo dello spettacolo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media locali.

A Brescia oggi l’ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari dell’ex calciatore di Inter e Brescia anche tantissimi dirigenti, ex calciatori e bandiere nerazzurri come il direttore sportivo Piero Ausilio, Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Xavier Zanetti. Alla cerimonia funebre dell’ex centrocampista, morto all’età di 69 anni, anche tantissimi tifosi vip come Enrico Ruggeri, Paolo Rossi e Max Pezzali. Tra i presenti anche gli ex dirigenti nerazzurri Lele Oriali, Marco Branca e l’attaccante dell’Inter Pio Esposito. Tra le corone di fiori inviate quelle di Massimo Moratti e del presidente della Fifa Gianni Infantino.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto

Notizie correlate

Funerali di Beccalossi, sul feretro la maglia n. 10 dell'Inter. Da Pio Esposito a Zanetti, tanti i nerazzurri presentiLa chiesa della Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista...

Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTONico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di...

Altri aggiornamenti

Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le fotoA Brescia oggi l'ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari ... lapresse.it

Beccalossi: chiesa gremita per ultimo addio al campione nerazzurro- BRESCIANO, 08 MAG - Dal vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, ai cantanti Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, passando per i compagni di una vita Giuseppe Baresi e Lele Oriali, Bordon, Serena, Bergom ... tuttosport.com