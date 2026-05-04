Nel nuovo episodio di Beautiful in programma oggi, lunedì 4 maggio 2026, si registrano sviluppi importanti. Katie rivolge accuse pesanti a Poppy, mentre Luna interviene per difenderla. La puntata promette di svelare dettagli che coinvolgono i personaggi principali, con confronti e tensioni che si intensificano nel corso della narrazione. La trasmissione continuerà a seguire le vicende dei protagonisti nel contesto delle loro relazioni e dei loro scontri.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Katie ha già mostrato qualche perplessità nei confronti di Poppy nei precedenti episodi. Pensa che Bill abbia accolto lei e Luna nella sua vita troppo velocemente e teme che il figlio possa risentirne. La Logan pensa che la donna sia coinvolta negli omicidi di Hollis e Tom, infatti la accuserà. Katie non pensa che sia una coincidenza il fatto che i due uomini siano morti nello stesso modo, lei è convinta che Poppy stia nascondendo qualcosa che riguarda Tom e il passato con lo Spencer.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 4 maggio 2026: Katie lancia dure accuse a Poppy, Luna la difende

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