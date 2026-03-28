Swim Zone speciale Livorno | interviste a Mascolo Razzetti Cocconcelli e Frigo

Da oasport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno si è tenuto un incontro speciale di Swim Zone durante il Meeting internazionale, uno degli eventi principali della stagione prima dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile. Durante la puntata sono state realizzate interviste con atleti di rilievo, tra cui alcuni tra i più noti del panorama nazionale.

Puntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile). La nostra inviata Martina Bonacchi ha raccolto le interviste post-gara ai protagonisti del nuoto italiano, impegnati in uno degli ultimi test prima dell’evento tricolore più importante. Ai nostri microfoni: Costanza Cocconcelli, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Anna Chiara Mascolo, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Alessandro Miressi e Sara Franceschi Gli azzurri raccontano sensazioni, obiettivi e stato di forma in vista di Riccione 2026, tra ambizioni personali e prospettive internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Temi più discussi: Swim Zone speciale Livorno: interviste a Franceschi, Frigo, Deplano Zazzeri e big azzurri; Lorenzo Zazzeri: Ho quasi 32 anni, ma continuo a migliorare. Lavoro sulla seconda vasca dei 100; Sara Franceschi: Stanca dopo i 3 mesi in Australia, migliorati tanti aspetti; Alessandro Miressi: Mi sto allenando meglio. Più motivato da quando sono tornato dall’America.

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