Puntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile). La nostra inviata Martina Bonacchi ha raccolto le interviste post-gara ai protagonisti del nuoto italiano, impegnati in uno degli ultimi test prima dell’evento tricolore più importante. Ai nostri microfoni: Costanza Cocconcelli, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Anna Chiara Mascolo Gli azzurri raccontano sensazioni, obiettivi e stato di forma in vista di Riccione 2026, tra ambizioni personali e prospettive internazionali. Un contenuto imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto italiano, con analisi, emozioni e dichiarazioni esclusive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Swim Zone speciale Livorno: interviste a Razzetti, Cocconcelli, Frigo e Mascolo

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Swim Zone speciale Livorno: interviste a Razzetti, Cocconcelli, Frigo e Mascolo

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