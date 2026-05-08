Nel torneo di beach volley in corso a Madrid, due coppie italiane hanno superato con successo la fase a gironi, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. La competizione, denominata Futures, vede quindi avanti gli atleti italiani, che continueranno a competere nel prosieguo del torneo. La qualificazione è arrivata dopo le vittorie nelle rispettive partite di qualificazione.

Il Futures di Madrid prosegue nel segno degli azzurri, con due coppie italiane capaci di superare la fase a gironi e conquistare un posto negli ottavi di finale. Indicazioni interessanti soprattutto da Daniele Lupo, al ritorno nel circuito internazionale, e da una coppia in crescita come AndreattaAcerbi. Nel Pool A il percorso di KruminsLupo è stato complicato ma positivo. All’esordio è arrivata una sconfitta al tie-break contro i padroni di casa HuertaGavira (16-21, 21-18, 17-15), al termine di una sfida giocata punto a punto in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter reggere il livello dei migliori. Determinante, però, la reazione nel secondo match contro gli austriaci SponerPetutschnig: dopo aver ceduto il primo set, Lupo e compagno hanno cambiato marcia imponendosi 2-1 (17-21, 24-22, 15-10) con grande lucidità nei momenti chiave.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, azzurri avanti nel Future di Madrid: doppio pass per gli ottavi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

LIVE Alle 16 Sinner-Moller a Madrid: Jannik cerca il pass per gli ottaviBattendo all'esordio Bonzi, Sinner ha collezionato la 18ª vittoria consecutiva nel tour, la 23ª a livello di tornei 1000.

Leggi anche: LIVE Sinner-Moller 6-2, 6-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partita agevole e pass per gli ottavi