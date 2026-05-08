Beach volley azzurri avanti nel Future di Madrid | doppio pass per gli ottavi

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di beach volley in corso a Madrid, due coppie italiane hanno superato con successo la fase a gironi, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. La competizione, denominata Futures, vede quindi avanti gli atleti italiani, che continueranno a competere nel prosieguo del torneo. La qualificazione è arrivata dopo le vittorie nelle rispettive partite di qualificazione.

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Il Futures di Madrid prosegue nel segno degli azzurri, con due coppie italiane capaci di superare la fase a gironi e conquistare un posto negli ottavi di finale. Indicazioni interessanti soprattutto da Daniele Lupo, al ritorno nel circuito internazionale, e da una coppia in crescita come AndreattaAcerbi. Nel Pool A il percorso di KruminsLupo è stato complicato ma positivo. All’esordio è arrivata una sconfitta al tie-break contro i padroni di casa HuertaGavira (16-21, 21-18, 17-15), al termine di una sfida giocata punto a punto in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter reggere il livello dei migliori. Determinante, però, la reazione nel secondo match contro gli austriaci SponerPetutschnig: dopo aver ceduto il primo set, Lupo e compagno hanno cambiato marcia imponendosi 2-1 (17-21, 24-22, 15-10) con grande lucidità nei momenti chiave.🔗 Leggi su Oasport.it

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