Alle 16 si gioca a Madrid il match tra Sinner e Moller, valido per il torneo Masters 1000. Dopo aver vinto contro Bonzi, il tennista italiano si prepara a sfidare un altro qualificato nel torneo. Il match rappresenta un passaggio importante per Sinner verso gli ottavi di finale. La partita si svolge nel rispetto delle regole del torneo e viene trasmessa in diretta.

Battendo all'esordio Bonzi, Sinner ha collezionato la 18ª vittoria consecutiva nel tour, la 23ª a livello di tornei 1000. La serie positiva più lunga della storia, nei Masters, è quella di Djokovic (31 successi consecutivi nel 2011). Sinner punta a vincere per la prima volta il torneo di Madrid: sarebbe il quinto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Nelle tre edizioni disputate in passato a Madrid, l'azzurro non è mai andato oltre i quarti, raggiunti nel 2024, quando dovette ritirarsi a causa di un problema all'anca. Sinner è testa di serie numero 1 a Madrid. Agli ottavi affronterebbe il vincente tra Norrie e Tirante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 16 Sinner-Moller a Madrid: Jannik cerca il pass per gli ottavi

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