Al torneo di Madrid, il match tra Sinner e Moller si è concluso con un risultato di 6-2, 6-3 a favore dell'italiano, che ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. La partita si è svolta senza grosse difficoltà per Sinner, anche se si è notato che il giocatore non sembra ancora completamente a suo agio sulla terra rossa della città spagnola. L'incontro è stato trasmesso in diretta e aggiornato in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 La sensazione è che Sinner non sia ancora a suo agio sulla terra rossa di Madrid. Speriamo possa progressivamente salire di colpi: il vero scoglio potrebbe rivelarsi quello dei quarti di finale. 17.27 L’azzurro ha servito il 71% di prime, ottenendo il 72% dei punti. La resa con la seconda è stata del 53%. Oggi ha concesso una palla break, salvandola. 17.26 Sinner tornerà in campo martedì 28 aprile. Orario da definire. 17.26 Jannik Sinner ha sconfitto 6-2, 6-3 Moller in un’ora e 17 minuti. Agli ottavi affronterà uno tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante. 6-3 Finisce qui, lungo il diritto centrale del danese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 6-2, 6-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partita agevole e pass per gli ottavi

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