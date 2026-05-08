Bayern Monaco tegola Alphonso Davies | lesione al bicipite femorale

Il Bayern Monaco ha annunciato che Alphonso Davies si è infortunato al bicipite femorale. L'infortunio richiederà un periodo di stop di diverse settimane, secondo quanto comunicato dal club bavarese. L'assenza del giocatore potrebbe influenzare la rosa durante le prossime partite di stagione. La società ha reso nota la diagnosi ufficiale senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta.

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