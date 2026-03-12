Udinese tegola per il rush finale | lesione al bicipite femorale per Zemura Col Milan Arizala in campo?

L'Udinese rischia di perdere Zemura per il match con il Milan a causa di una lesione al bicipite femorale. Il giocatore si è infortunato e potrebbe essere indisponibile per la partita. La squadra valuta le condizioni di Arizala, ma non è ancora certo se sarà impiegato contro i rossoneri. La situazione si definisce nelle prossime ore.

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic perde un pezzo importante della sua squadra per l'ultima parte di campionato. Appena rientrato da un problema muscolare Hassane Kamara, i bianconeri perdono per diverso tempo Jordan Zemura che nelle ultime gare aveva giocato titolare sull'out mancino. Questo è il comunicato ufficiale diramato dall'Udinese sulle condizioni del giocatore zimbabwese. "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già ricominciato l'iter riabilitativo e sarà valutato nelle prossime settimane".