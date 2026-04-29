A Conversano si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, con quattro candidati in corsa per la carica di sindaco. Tra questi, Giuseppe Lovascio cerca di ottenere un secondo mandato, affrontando le sfide delle coalizioni di Fanizzi, Loiacono e Miccolis. La competizione si svolge in un clima di attesa e confronto tra le diverse proposte politiche.

? Cosa sapere Elezioni a Conversano il 24 e 25 maggio con quattro candidati sindaco in campo.. Giuseppe Lovascio punta al secondo mandato contro le coalizioni di Fanizzi, Loiacono e Miccolis.. Le urne di Conversano si prepareranno a una sfida politica decisiva nelle giornate del 24 e 25 maggio 2026, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere tra quattro diversi progetti per il futuro della città. Mentre nei bar del centro si discute animatamente delle strade da riasfaltare e dei servizi parrocchiali, la scacchiera elettorale si è ormai cristallizzata. Giuseppe Lovascio punta a un secondo mandato alla guida del comune, presentandosi con un ampio fronte composto da 8 liste civiche che lo sostengono nel tentativo di confermare la gestione attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conversano, sfida elettorale tra 4 candidati: si decide il futuro

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