Scomparso da ore l' appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti Poi il lieto fine | ritrovato dal figlio

Da diverse ore non si hanno notizie di un uomo scomparso da una abitazione a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. La famiglia ha lanciato un appello per chiedere aiuto nel ritrovarlo. Successivamente, è stato riferito che l’uomo è stato ritrovato dal proprio figlio.

Sono già alcune ore che non si hanno più notizie di Francesco Moschetti. L’uomo è uscito da alcune ore dalla sua abitazione situata in via Manzoni, 207, a Ponte San Giovanni (Perugia), e da allora risulta introvabile.I familiari, preoccupati e in apprensione, lanciano un appello a tutti i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti Leggi anche: La fuga tra Nord Italia e Francia, poi il lieto fine: ritrovato il 17enne scomparso Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sassari, scomparso da due giorni 53enne: l’appello della sorella; Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa da Sessa Aurunca (Caserta): amico confessa omicidio; Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti; Terzigno, Esco, torno tra un po’. Scomparso da due mesi: si scava nella pineta. Sassari, scomparso da due giorni: l’appello della sorella per ritrovare Angelo GriffoLeggi su Sky TG24 l'articolo Sassari, scomparso da due giorni: l’appello della sorella per ritrovare Angelo Griffo ... tg24.sky.it Terzigno, «Esco, torno tra un po’». Scomparso da due mesi: si scava nella pinetaUn viavai di carabinieri e vigili del fuoco, squadre con cani addestrati, persino un piccolo escavatore: le forze dell’ordine sono stati in azione fino al pomeriggio di ieri a ... ilmattino.it Nasceva oggi Joey Jordison, amatissimo batterista e fondatore degli Slipknot scomparso 5 anni fa Jordison era anche rispettato da tutti i colleghi, come i Metallica che, dopo aver perso improvvisamente Lars Ulrich per un problema di salute, lo scelsero p - facebook.com facebook Ha confessato di aver ucciso l’amico, scomparso da un mese, a coltellate e di averlo poi lanciato dal balcone. L’omicidio a #SessaAurunca. Fermato un 19enne. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com