La scure di Trump sul Minnesota | tagliati finanziamenti Medicaid Jd Vance | Lo Stato amministri bene i soldi pubblici

Da ilfattoquotidiano.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’invio degli agenti dell’Ice, che hanno scatenato proteste di massa per la loro violenza arbitraria, culminata con l’uccisione di Renee Nicole Good e Alex Pretti, due cittadini americani. Ma l’amministrazione Trump insiste col pugno duro in Minnesota, Stato che vota democratico continuativamente da più di tutti gli altri: Jd Vance ha infatti annunciato “la sospensione in via temporanea” di alcuni finanziamenti Medicaid, pari a 259 milioni di dollari nell’ambito della campagna di repressione dell’uso improprio di fondi pubblici. Medicaid è la rete di sicurezza sanitaria americana per i cittadini a basso reddito: alla fine del 2025, erano quasi 70 milioni gli iscritti a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

