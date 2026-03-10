La Guardia di Finanza è entrata oggi negli studi di Cinecittà per acquisire documenti relativi ai finanziamenti pubblici destinati ai film. L’operazione fa parte di un’indagine in corso, con i finanzieri che stanno esaminando pratiche e carte per verificare la corretta destinazione delle risorse. La situazione ha portato a un intervento deciso delle forze dell’ordine.

Nuovo blitz a Cinecittà degli uomini della Guardia di Finanza: nella mattina di martedì 10 marzo, negli uffici del complesso di studi cinematografici e televisivi di Roma le Fiamme Gialle avrebbero acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. Un’azione che si inserisce nell’ambito del filone di indagine risalente al periodo 202223 e che mira a fare luce sui finanziamenti pubblici ai film. Cinecittà, Guardia di Finanza in azione per fare chiarezza sui finanziamenti pubblici Il blitz in autunno Il Movimento 5 Stelle attacca il governo Cinecittà, Guardia di Finanza in azione per fare chiarezza sui finanziamenti pubblici “Questa mattina nell’ambito del filone di indagine risalente al periodo 202223 la Guardia di Finanza si è presentata presso la nostra sede per acquisire documentazione necessaria agli accertamenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cinecittà riceve la Guardia di Finanza, caccia ai documenti per l'inchiesta sui finanziamenti pubblici ai film

