Usa una maschera per curare l' asma nei cavalli | lo studio dei ricercatori della Purdue University

Un team di ricercatori della Purdue University negli Stati Uniti sta conducendo uno studio sulle cause dell’asma nei cavalli. L’indagine si concentra sulle possibili origini della malattia respiratoria e sulle modalità di trattamento. La ricerca si basa su analisi scientifiche condotte in laboratorio e sul campo, senza coinvolgere interventi clinici diretti sugli animali. Fino a ora, i risultati sono ancora in fase preliminare.

Un gruppo di ricercatori della Purdue University, negli Usa sta studiando le cause dell’ asma nei cavalli. Questo problema, secondo l’Asthma and Allergy Foundation, riguarda circa una persona su otto negli Stati Uniti, eppure non tutti sanno che questo disturbo respiratorio può colpire anche i cavalli. Gli animali che sono sottoposti allo studio pascolano nei prati di West Lafayette, nell’Indiana. Il professor Laurent Couëtil, direttore del Programma di Ricerca Equina presso la Purdue University, ha spiegato che l’asma “è molto comune nei cavalli, la forma più grave colpisce circa il 14% degli animali nei climi nordici, come in questa zona del Midwest”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, una maschera per curare l'asma nei cavalli: lo studio dei ricercatori della Purdue University Notizie correlate Adolescenti dipendenti dai chatbot, lo studio della Drexel University: “Tratti simili alle tossicodipendenze”Uno studio della Drexel University di Philadelphia ha analizzato oltre 300 post su Reddit di adolescenti che descrivevano il loro rapporto con i... “Dalla plastica un farmaco contro il Parkinson”, lo studio su Nature dei ricercatori dell’Università di EdimburgoDalle bottiglie di plastica che stanno avvelenando il nostro pianeta è possibile ottenere un farmaco utile per il trattamento del Parkinson, una...