Adolescenti dipendenti dai chatbot lo studio della Drexel University | Tratti simili alle tossicodipendenze
Uno studio condotto presso la Drexel University di Philadelphia ha analizzato più di 300 post pubblicati su Reddit da adolescenti che raccontavano il loro rapporto con i chatbot di compagnia. I ricercatori hanno osservato come molte di queste interazioni si trasformassero in forme di dipendenza comportamentale, con alcuni giovani che manifestavano comportamenti simili a quelli delle tossicodipendenze. I dettagli delle conversazioni e le dinamiche emerse sono stati oggetto di analisi approfondita.
Uno studio della Drexel University di Philadelphia ha analizzato oltre 300 post su Reddit di adolescenti che descrivevano il loro rapporto con i chatbot di compagnia, osservando come molto spesso queste interazioni evolvano in vere e proprie dipendenze comportamentali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Intelligenza artificiale e scuola: il 64% degli adolescenti usa abitualmente i chatbot per lo studio e la ricerca di informazioni. I datiIl 64% degli adolescenti statunitensi interroga regolarmente l'intelligenza artificiale per alleggerire lo studio e svolgere i compiti.
In arrivo nuova pillola per perdere peso: “Più efficace della semaglutide”. Lo studio su TheLancetLa nuova pillola orforglipron di Eli Lilly, appartenente alla classe degli agonisti non peptidici del recettore del GLP-1, si è dimostrata più...
Altro che cuori e candele: a quanto pare, il romanticismo passa anche… dallo stomaco! Uno studio della Drexel University suggerisce che, quando le donne non hanno fame, il cervello risponde in modo più intenso agli stimoli romantici. Tradotto: una buona - facebook.com facebook