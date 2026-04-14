Adolescenti dipendenti dai chatbot lo studio della Drexel University | Tratti simili alle tossicodipendenze

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto presso la Drexel University di Philadelphia ha analizzato più di 300 post pubblicati su Reddit da adolescenti che raccontavano il loro rapporto con i chatbot di compagnia. I ricercatori hanno osservato come molte di queste interazioni si trasformassero in forme di dipendenza comportamentale, con alcuni giovani che manifestavano comportamenti simili a quelli delle tossicodipendenze. I dettagli delle conversazioni e le dinamiche emerse sono stati oggetto di analisi approfondita.

Uno studio della Drexel University di Philadelphia ha analizzato oltre 300 post su Reddit di adolescenti che descrivevano il loro rapporto con i chatbot di compagnia, osservando come molto spesso queste interazioni evolvano in vere e proprie dipendenze comportamentali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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