Per la prima volta, un virus marino è stato identificato come causa di infezione negli esseri umani, provocando una grave patologia agli occhi. L’infezione si manifesta con sintomi che coinvolgono la vista e può portare a rischi di cecità. L’infettivologo Bassetti ha commentato questa scoperta come una “nuova frontiera” nel campo delle infezioni e delle malattie emergenti. La notizia ha suscitato attenzione tra gli esperti, considerando la prima trasmissione nota di un virus marino all’uomo.

Per la prima volta un virus marino è riuscito a fare il salto di specie e a infettare l’uomo, causando una grave patologia oculare. A segnalarlo è l’infettivologo Matteo Bassetti, che cita uno studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology. Il virus in questione è il Covert Mortality Nodavirus (CMNV), finora noto per colpire esclusivamente organismi acquatici come crostacei, gamberetti e pesci. Secondo quanto emerso dalla ricerca, l’agente patogeno sarebbe invece in grado di infettare anche l’uomo, provocando una forma grave e persistente di infiammazione oculare. “È allarmante constatare che il virus presenta un’ampia gamma di ospiti, infettando invertebrati, pesci e mammiferi, un livello di adattabilità che ha sbalordito la comunità scientifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Virus marino passa all’uomo per la prima volta: infezione agli occhi e rischio cecità. L’infettivologo Bassetti: “Nuova frontiera”

Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il NodavirusUn virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando...

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Virus marino può infettare occhio umano: possibile salto di specieUno studio su Nature svela il salto di specie del virus marino all'uomo. Il nodavirus causa gravi infezioni oculari legate al pesce crudo. quotidianodiragusa.it

Bassetti: "Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Una persona ha perso la vista. Ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare" #ANSA - facebook.com facebook

Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, x.com