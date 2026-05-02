Bassetti | l’allarme sulla pandemia silenziosa dei batteri resistenti
Un esperto ha lanciato un allarme sulla diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, definendola una pandemia silenziosa. Si evidenzia come l'uso eccessivo di antibiotici, anche in ambito alimentare, possa contribuire a questa problematica. L'Italia registra un alto numero di decessi in ospedale legati a infezioni causate da questi batteri resistenti. La questione riguarda sia i consumi che le pratiche di gestione delle infezioni in strutture sanitarie.
? Cosa scoprirai Come può l'uso eccessivo di antibiotici alimentare questa pandemia silenziosa?. Perché l'Italia registra un numero così alto di decessi ospedalieri?. Cosa accadrà alla medicina se i batteri supereranno i farmaci?. Come può la sanificazione probiotica fermare la diffusione dei patogeni?.? In Breve L'Italia registra 50mila decessi annuali per infezioni da microbi resistenti.. L'uso globale di antibiotici è aumentato del 50% negli ultimi vent'anni.. La professoressa Caselli sostiene l'efficacia del sistema PCHS per la sanificazione.. Entro il 2050 le morti per batteri resistenti potrebbero raggiungere 40 milioni.. Cinque milioni di persone perdono la vita ogni anno a causa di batteri che non rispondono più ai farmaci, secondo l’allarme lanciato da Bassetti durante il convegno San.🔗 Leggi su Ameve.eu
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