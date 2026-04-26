Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna in diretta Live

Questa sera alle 18, la Pielle Livorno affronta Ravenna nell’ultimo incontro della stagione regolare di basket in Serie B. La squadra di Livorno, già certa di arrivare almeno quarti, gioca senza pressioni, mentre per Ravenna la partita è decisiva per mantenere le possibilità di qualificarsi. La sfida si svolge senza pubblico e sarà trasmessa in diretta.

Ultimo impegno di stagione regolare per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ravenna. Una partita che conta relativamente poco per gli uomini di coach Andrea Turchetto, ormai certi di arrivare almeno quarti, ma che è importantissima per i romagnoli che devono vincere per essere.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera. Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveTre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie B Nazionale Old Wild West - Così la 37^ giornata; BM ON Serie B/ Nel girone A Omegna sconfigge Piazza Armerina, nel B la Luiss Roma sorprende la Pielle Livorno; Serie B Nazionale Old Wild West - La classifica aggiornata del girone B dopo le gare di mercoledì; NEI POSTICIPI DI B1 VINCONO LATINA ED ANDREA COSTA. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna in diretta. LiveUltima gara di stagione regolare per i ragazzi di Turchetto che vogliono chiudere con un successo davanti al proprio pubblico per prepararsi al meglio ai playoff. Palla a due stasera alle 18 ... livornotoday.it Serie B - la VeroDol CBD PL chiude la regular season sfidando RavennaUltimo atto di regular season per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, pronta a scendere sul parquet di via dell’Allende domenica 26 aprile alle ore 18:00 contro l’OraSì Ravenna ... pianetabasket.com Domani si va a Livorno! L’OraSì Basket Ravenna chiude la stagione regolare in trasferta contro la Pielle Livorno Coach Auletta: “È dall’8 agosto che lavoriamo per un obiettivo comune, domani bisogna essere maturi e affrontare la partita con coerenza e - facebook.com facebook