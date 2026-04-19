Basket Nella Divisione regionale 3 L’Audax fa poker Battuto il Porcari Playoff alla portata

Nella Divisione regionale 3 di basket, l’Audax ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva nella seconda fase, superando il Porcari in casa con il punteggio di 69-41. La partita si è disputata durante la terza giornata di ritorno del girone L, con i gialloazzurri che hanno dominato sin dai primi minuti, mantenendo ampie distanze nel punteggio. I parziali della partita sono stati 18-8, 36-18 e 55-32.

Poker gialloazzurro per l’Audax che vince la quarta partita consecutiva della seconda fase della Divisione regionale 3, battendo il Porcari tra le mura amiche per 69-41 (parziali 18-8, 36-18, 55-32), nella terza giornata di ritorno (girone L). Per continuare a sperare nella griglia play off, la squadra di coach Paolo Gallerini deve solo vincere e lo fa con autorità, con un +28 finale che ribalta e polverizza il -5 (55-50) dell’andata. I carraresi partono forte, concedono poco e già al primo intervallo è +10 mentre a metà gara gli ospiti sono doppiati (36-18) grazie ad un parziale del secondo tempino di 18-10. Al rientro in campo i locali non concedono pause, sospinti da Leovino e Poggi in una serata con particolare confidenza con il canestro (45 punti per la coppia) e con un parziale di 19-14 allungano a +23 all’ultimo intervallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 3. L’Audax fa poker. Battuto il Porcari. Playoff alla portata Notizie correlate BASKET: nella divisione regionale 3 gara condizionata dalle assenze per infortuni e squalifiche. Un’Audax rimaneggiata costretta ad alzare bandiera bianca sul parquet di PorcariNiente blitz per l’Audax che a Porcari è sconfitta 55-50 (parziali 16-13, 34-23, 38-38) nella terza giornata di ritorno della seconda fase (girone L)... Basket Nella Divisione regionale 3. L’Audax all’esame. Warriors Lucca. Si gioca a porte chiuseTrasferta impegnativa ma partita da vincere per continuare a sperare, quella che l’Audax gioca questa sera (ore 21. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket, Divisione Regionale 2: scacco alla regina del derby franciacortino; Basket Divisione Regionale 1: Elmas-CUS Sassari apre i quarti di finale playoff - L'Unione Sarda.it; Divisione Regionale 2, il derby della Valdelsa è Gialloblu; I risultati della 24a giornata del campionato di Divisione Regionale 2. La Gea Grosseto sfida Pescia nell’ultimo atto del campionato di Divisione regionale 1Condividi i nostri contenutiUltimo atto della regular season del campionato di Divisione regionale 1 domenica sera alle 18, con la Gea Basketball Grosseto, che ha in tasca la vittoria del girone A orm ... grossetosport.com Basket Nella Divisione regionale 1. CmC all’inseguimento di un posto nei playoff. Legends, lenta agoniaDue colpi nel penultimo atto della stagione regolare (14ª giornata di ritorno) nella Divisione regionale 1 di basket. Il ... msn.com Vittoria pesantissima in trasferta per il Basket Ladispoli nella semifinale di andata del campionato di Divisione regionale 3. I rossoblù hanno vinto in casa della Biglia Seven per 70-75, ipotecando l'accesso alla finalissima. Venerdì match di ritorno al Palamelon facebook