Nel mondo del basket, sono stati definiti due dei quattro team che si contenderanno le Final Four di EuroLeague nel 2026. Il Fenerbahçe ha vinto in rimonta ai supplementari contro il Kaunas, assicurandosi il passaggio al torneo finale. Nel frattempo, Valencia ha costretto il Panathinaikos a disputare una decisiva gara-5, dopo aver vinto l’ultimo incontro. Restano ancora due qualificazioni da assegnare prima di conoscere le squadre finaliste.

Mancavano due verdetti per conoscere le quattro regine che parteciperanno alle Final Four di EuroLeague del 2026. E il venerdì sera ha regalato emozioni, tensione e colpi di scena fino all’ultimo possesso, con il Fenerbahçe che ha dovuto attendere un supplementare per piegare la resistenza dello Žalgiris Kaunas e chiudere la serie, mentre il Valencia ha espugnato il campo del Panathinaikos, riaprendo tutto e trascinando la sfida alla decisiva gara-5. Due partite diversissime tra loro, ma accomunate da un equilibrio feroce e da finali incandescenti: a Kaunas i turchi hanno trovato le energie per scappare nell’overtime e conquistare il pass per Abu Dhabi, ad Atene invece gli spagnoli hanno resistito al disperato assalto dei campioni greci, guadagnandosi il diritto di giocarsi la qualificazione davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: il Fener batte il Kaunas ai supplementari e va alla Final Four. Valencia forza il Pana a gara-5

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