zalgiris batte olympiacos dopo due supplementari in una partita folle a kaunas

Una sfida di alto livello tra due squadre della EuroLeague ha offerto una rimonta decisiva nei tempi supplementari. La partita si è conclusa 99-94 a favore dello Zalgiris Kaunas, grazie a un parziale di 22-13 nell’ultimo periodo che ha ribaltato l’esito e costretto due overtime altamente combattuti. All’avvio Olympiacos ha imposto l’andatura, ma lo Zalgiris ha trovato la risposta nel momento più pesante della gara. Un canestro di Jones ha spinto la contesa al primo overtime, seguito da un canestro di Dorsey che ha prolungato la confronto al secondo tempo extra. Nel quarto periodo i lituani hanno operato la rimonta chiudendo con un parziale di 22-13, capace di invertire l’inerzia e di mettere la gara sui binari degli overtime. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

