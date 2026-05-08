Basket femminile Serie B Scandiano e Puianello | scattano i play off | Siamo pronti

Le squadre di basket femminile di Serie B di Scandiano e Puianello hanno iniziato i playoff. Le partite sono decisive per conquistare il titolo regionale e qualificarsi alle finali nazionali, dove si disputa l'accesso alla serie A2. Le due formazioni si sono preparate in vista di questa fase, che rappresenta l'ultimo ostacolo prima delle finali nazionali.

È ora di playoff per le reggiane impegnate nella post-season: in palio il titolo regionale e due posti per le finali nazionali dove ci si gioca l’A2. La Chemco Puianello scende in campo domani alle 18 in casa in gara-1 dei quarti di finale contro Ravenna; la serie è al meglio delle tre gare. "Il risultato della regular-season - dice coach Giancarlo Giroldi - è in linea con l’obiettivo di inizio anno; la continuità di risultati della seconda parte di stagione ci ha permesso di terminare al secondo posto. Ora si riparte da zero e l’obiettivo per gara-1 è mantenere inviolato il fattore campo. Ravenna è un gruppo ben allenato e ha in Bernabè e Rosier i principali riferimenti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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