Serie b femminile Puianello vittoria da copertina a Ravenna Oggi Scandiano

Nel campionato di Serie B femminile, Puianello ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Ravenna con il punteggio di 68-52. A referto ci sono Maioli, Montanari, Pieraccini, Andrenacci, Currà, Pirazzini, Bernabè, Rosier, Calabrese e Gori. Oggi si gioca invece a Scandiano.

RAVENNA 52 PUIANELLO 68 RAVENNA: Maioli 3, Montanari, Pieraccini 7, Andrenacci 3, Currà 15, Pirazzini, Bernabè 2, Rosier 17, Calabrese 5, Gori. All.: Lisoni. CHEMCO PUIANELLO: Olajide 10, Manzini 9, Dettori 5, Dzinic, Raiola 8, Cherubini 3, Cuoghi, Boiardi 5, Kirschenbaum 23, Vitari 5. All.: Giroldi. Parziali: 18-12, 26-42, 35-59. Vittoria da copertina per la Chemco Puianello (34) che espugna il campo di Ravenna (28) ribaltando la differenza canestri; a cinque giornate dalla fine della regular-season, la formazione gialloblù mette un’altra diretta concorrente a debita distanza nella corsa al secondo posto per la griglia playoff. Dopo un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie b femminile. Puianello, vittoria da copertina a Ravenna . Oggi Scandiano Articoli correlati Basket femminile Serie B. Puianello si fa male a Noceto. Scandiano a vele spiegateNel big-match di giornata, scontro diretto per la seconda piazza, la Chemco Puianello (24) cade per 72-57 in casa di Noceto (24) che la aggancia in... Basket Serie B femminile. Puianello: punti pesantissimi. Aluart ok!Vittoria con due punti pesantissimi per la classifica per la Chemco Puianello (32) che supera Fiorenzuola (28) per 65-53 e può continuare a guardare...