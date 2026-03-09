La squadra di Puianello ottiene una vittoria importante in Serie B femminile, superando l’avversario e conquistando due punti fondamentali in classifica. La partita si conclude con un risultato che rafforza la posizione della Chemco Puianello, portandola a un totale di 32 punti. Aluart, invece, si conferma in buona forma e continua a dimostrare solidità durante la stagione.

Vittoria con due punti pesantissimi per la classifica per la Chemco Puianello (32) che supera Fiorenzuola (28) per 65-53 e può continuare a guardare al secondo posto, occupato da Noceto (34) ma con il vantaggio di avere tutti gli scontri diretti a favore in caso di eventuale arrivo a pari punti proprio con Noceto e le inseguitrici Fiorenzuola e Rimini (30). Un match, quello contro le piacentine, sempre condotto con autorità (18-16, 32-26, 46-38 i parziali) con Annalisa Vitari, mvp del match, che ha firmato una doppia-doppia da 16 punti e 10 rimbalzi. Chemco Puianello: Valdo, Olajide 4, Manzini 5, Dettori 5, Dzinic, Raiola 14, Cherubini, Boiardi 4, Kirschenbaum 17, Vitari 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Puianello: punti pesantissimi. Aluart ok!

