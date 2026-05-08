Baskérs finisce l' era di Cristian Lega | il team manager saluta dopo 6 anni di successi
Dopo sei anni di collaborazione, Cristian Lega lascia il ruolo di team manager alla Chemifarma Baskérs. La società ha annunciato ufficialmente che Lega non farà più parte del team a partire dalla prossima stagione. La notizia segna la fine di un periodo caratterizzato da successi per il team. Nessun dettaglio sui motivi dell’addio è stato comunicato.
Si chiude un capitolo importante in casa Chemifarma Baskérs. Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato che Cristian Lega non ricoprirà più il ruolo di team manager a partire dalla prossima stagione. Una separazione che arriva dopo un lungo percorso condiviso, segnato da una crescita.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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