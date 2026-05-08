Baskérs finisce l' era di Cristian Lega | il team manager saluta dopo 6 anni di successi

Dopo sei anni di collaborazione, Cristian Lega lascia il ruolo di team manager alla Chemifarma Baskérs. La società ha annunciato ufficialmente che Lega non farà più parte del team a partire dalla prossima stagione. La notizia segna la fine di un periodo caratterizzato da successi per il team. Nessun dettaglio sui motivi dell’addio è stato comunicato.

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