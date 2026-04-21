Dopo quindici anni alla guida di un'azienda tecnologica di rilievo, il responsabile hardware dell'azienda di Cupertino lascia il ruolo di amministratore delegato. La decisione è stata annunciata ufficialmente, segnando la fine di un'epoca iniziata con la scomparsa del fondatore. Il nuovo CEO, già in carica nel settore hardware, assumerà le funzioni di vertice dell'impresa. La transizione avviene dopo un lungo periodo di leadership.

( a skanews) – Cambio ai vertici di Apple. Tim Cook non sarà più il ceo; dopo 15 anni sarà sostituito da John Ternus, responsabile hardware dell’azienda di Cupertino. Cook, l’erede di Steve Jobs che ha saputo guidare l’azienda in anni importanti, con l’arrivo dell’IA, resterà presidente esecutivo e continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato per tutta l’estate, collaborando strettamente con Ternus per garantire una transizione senza intoppi a settembre 2026. il nuovo iPad. guarda le foto Leggi anche › Apple Watch Series 11, nuovo amico del sonno e compagno di fitness Cambia il Ceo di Apple, da Tim Cook a John Ternus. In qualità di presidente esecutivo, Cook fornirà assistenza in determinati ambiti aziendali, tra cui il dialogo con i responsabili politici di tutto il mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo 15 anni, finisce l'era del manager che ha guidato l'azienda tech dopo la scomparsa di Steve Jobs

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