In Basilicata, è stato approvato un provvedimento che permette alle forze dell'ordine di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali. La misura coinvolge diverse forze militari e di polizia, che potranno usufruire del servizio senza pagare. La decisione riguarda sia i veicoli di trasporto pubblico gestiti dalla regione sia altri servizi di trasporto locale. La novità mira a facilitare gli spostamenti delle forze di sicurezza in tutta l'area.

? Punti chiave Chi sono i corpi militari che riceveranno il beneficio gratuito?. Come influirà la presenza dei militari sui mezzi pubblici locali?. Perché l'impatto economico sulle casse regionali è considerato minimo?. Quali sono i prossimi passaggi per l'approvazione definitiva della legge?.? In Breve La Commissione ha approvato la proposta 81 del 2025 lo scorso 7 maggio.. Il vice segretario USIM Giannace ha coordinato la stesura tecnica della norma.. Il provvedimento modifica l'articolo 27 della legge regionale numero 22 del 1998.. La misura garantisce mobilità a personale residente o in servizio in Basilicata.. La terza Commissione della Regione Basilicata ha dato il via libera alla proposta di legge numero 81 del 2025, che prevede l’uso gratuito dei mezzi pubblici per i militari e le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: via libera al trasporto gratuito per forze dell’ordine

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