Studenti e forze dell’ordine al Cianfarani per Cittadini digitali consapevoli

A Chieti, presso il Cianfarani, si è svolto un incontro tra studenti, forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni per discutere di cybersicurezza e dell’uso responsabile del digitale. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sui rischi presenti online e promuovere un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali. L’evento ha coinvolto diverse figure istituzionali e ha rappresentato un momento di confronto diretto su questi temi.

Forze dell’ordine, istituzioni e studenti insieme a Chieti per parlare di cybersicurezza, rischi della rete e uso consapevole del digitale. Si è svolta all’auditorium Cianfarani la conferenza “Cittadini digitali consapevoli”, organizzata dal liceo scientifico “F. Masci” e dal Consolato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Cittadini digitali consapevoli” al Cianfarani l'appuntamento con istituzioni e studenti“Cittadini digitali consapevoli” è il nome della conferenza che sarà ospitata giovedì 7 maggio, alle ore 10. Leggi anche: Redona, studenti a confronto con forze dell’ordine ed esperti: al Qoelet una mattinata su legalità e sicurezza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e legalità: formazione degli studenti a Fermo; Bergamo, On the Road: studenti a fianco della Polizia di Stato durante il servizio; Percorsi di legalità… in scena, 500 studenti incontrano le forze dell'ordine; Sant’Angelo, studenti in divisa con la polizia locale: parte il progetto On the Road. Percorsi di legalità… in scena, 500 studenti incontrano le forze dell'ordineL'appuntamento al Conservatorio di Torino: i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado si sono confrontati con le diverse specialità della polizia ... rainews.it Gratteri agli studenti di UniSa: Le nuove camorre in crescitaLa riforma sulle intercettazioni è un'ossessione di chi vuole indebolire il lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, delle Procure. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, lo dice a ma ... rainews.it Qualcuno dovrebbe chiedere scusa agli studenti di medicina x.com Via libera alle domande per il Fondo Credito giovani. Gli studenti dai 18 ai 40 anni possono ottenere prestiti agevolati fino a 70.000 euro per la frequenza di corsi di laurea, master e dottorato. Tutti i dettagli nell'articolo https://www.informazionefiscale.it/F - facebook.com facebook