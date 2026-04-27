In Basilicata cresce la preoccupazione per la carenza di personale nelle Forze dell’Ordine. Il Segretario di un sindacato di polizia ha richiesto al Ministero dell’Interno l’invio di ulteriori effettivi per rafforzare la presenza sul territorio. La richiesta viene avanzata in un momento in cui le autorità locali segnalano una situazione di vuoto di personale e di minore copertura delle turnazioni di servizio.

? Cosa sapere Il Segretario SIAP chiede al Ministero dell'Interno nuovi effettivi per le Forze dell'Ordine in Basilicata.. I numerosi pensionamenti previsti nel 2026 rischiano di indebolire il presidio del territorio regionale.. Il Segretario Regionale SIAP lancia un appello urgente al Ministero dell’Interno per colmare i vuoti nelle Forze dell’Ordine in Basilicata, dopo che una serie di episodi criminali ha colpito il territorio e alimentato la preoccupazione tra chi lavora e chi vive nei quartieri. La questione non è solo politica, ma tocca le vite di chi ogni giorno apre bottega o gestisce attività commerciali, sentendosi più esposto a causa della carenza di pattuglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in Basilicata: allarme per il vuoto nelle Forze dell’Ordine

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