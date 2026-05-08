La III Commissione della Regione Basilicata ha approvato la proposta di legge regionale n. 812025, che prevede la gratuità del trasporto pubblico locale per il personale delle forze dell’ordine e del settore Difesa. La decisione rappresenta un passo avanti nel riconoscimento delle esigenze di queste categorie. La proposta ora passa all’attenzione dell’Assemblea regionale per la discussione e l’approvazione definitiva.

La III Commissione della Regione Basilicata ha approvato la proposta di legge regionale n. 812025 che introduce la gratuità del trasporto pubblico locale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. Un provvedimento che punta a riconoscere concretamente il ruolo svolto quotidianamente da militari e forze dell’ordine sul territorio lucano. La proposta, illustrata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Galella, modifica l’articolo 27 della legge regionale n. 22 del 1998 sul trasporto pubblico regionale e locale, estendendo il diritto alla libera circolazione gratuita sui mezzi pubblici a Esercito Italiano, Marina...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Basilicata, verso trasporto pubblico gratuito per militari e forze dell’ordine: via libera in Commissione

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