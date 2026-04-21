Basilicata sotto assedio | scontro tra masse d’aria e piogge intense

Tra martedì 21 e giovedì 23 aprile 2026, la Basilicata è interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un contrasto tra masse d’aria differenti. Le previsioni indicano piogge intense e temporali pomeridiani che si susseguiranno nel territorio, accompagnati da cali delle temperature. La situazione atmosferica appare caratterizzata da un movimento di sistemi diversi, determinando un’attività meteorologica significativa nella regione per i giorni indicati.

Un braccio di ferro tra sistemi atmosferici diversi sta determinando una settimana di forte instabilità per la Basilicata, con piogge pomeridiane e cali termici che interesseranno il territorio tra martedì 21 e giovedì 23 aprile 2026. Mentre le correnti fredde dai Balcani lambiscono la regione, si profila un rapido cambio di scenario verso la fine del periodo, con il ritorno del sole previsto già da venerdì 24. Lo scontro tra masse d’aria e l’impatto sulle province lucane. Il cielo sopra la Basilicata si presenta come il palcoscenico di una competizione meteorologica tra due diverse circolazioni: da un lato un’area di alta pressione situata a ovest, dall’altro un flusso più rigido che scende dall’est europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata sotto assedio: scontro tra masse d’aria e piogge intense Notizie correlate Meteo, tra piogge intense e l’allerta gelo: arriva l’aria articaDalle perturbazioni intense previste per questa domenica fino alla possibile irruzione di aria gelida nella settimana conclusiva di aprile, il meteo... Leggi anche: Lecco tra le città con il clima peggiore: poca luce, piogge intense e aria ferma. Ma il caldo non spaventa