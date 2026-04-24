Nella provincia di Khenchela si sono verificati forti temporali con piogge intense, fulmini e vento. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato allagamenti in alcune zone della città e hanno messo a rischio le colture agricole degli altipiani. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che invitano alla prudenza e alla cautela nei prossimi giorni. Nessun dato di feriti o danni significativi è stato ancora segnalato.

? Cosa sapere Temporali e fulmini colpiscono la provincia di Khenchela con piogge intense e vento.. L'instabilità atmosferica causa allagamenti urbani e rischi per le colture degli altopiani.. Temporali violenti e fulmini hanno colpito la provincia di Khenchela nell’Algeria nord-orientale durante le ultime ore, scatenando piogge intense e raffiche di vento improvvise che hanno messo in allerta gli abitanti degli altopiani e delle zone interne. Il fenomeno atmosferico si è manifestato con una crescita della nuvolosità già nel pomeriggio, culminando nello sviluppo di celle temporalesche organizzate e sparse. L’instabilità è stata alimentata dal passaggio di correnti umide nei bassi strati dell’atmosfera, un meccanismo che ha innescato processi convettivi capaci di generare precipitazioni brevi ma estremamente concentrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Khenchela sotto i temporali: fulmini e piogge violente colpiscono la zona

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