Basilicata Progetto Civico Italia punta su nuovi leader locali

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Progetto Civico Italia ha annunciato l’attivazione di una nuova struttura organizzativa in Basilicata, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nella regione. Sono stati nominati due coordinatori provinciali: uno per Matera e uno per Potenza. La loro nomina rappresenta il primo passo dell’organizzazione nel territorio lucano, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le attività future.

Progetto Civico Italia ha ufficializzato l’ingresso operativo nella regione lucana attraverso una nuova struttura organizzativa che vede come figure chiave i coordinatori provinciali Angelo Rubino per Matera e Samuele Grippa per Potenza. La decisione, comunicata dai vertici del movimento, punta a consolidare una rete di amministratori locali con l’obiettivo di strutturare una proposta politica riformista capace di radicarsi nelle comunità territoriali. Il nuovo assetto organizzativo tra Matera e Potenza. La strategia di espansione di Progetto Civico Italia si concretizza con nomine mirate che coinvolgono figure già attive nella gestione della cosa pubblica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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