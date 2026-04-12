Basilicata Progetto Civico Italia punta su nuovi leader locali

Progetto Civico Italia ha annunciato l’attivazione di una nuova struttura organizzativa in Basilicata, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nella regione. Sono stati nominati due coordinatori provinciali: uno per Matera e uno per Potenza. La loro nomina rappresenta il primo passo dell’organizzazione nel territorio lucano, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le attività future.

Progetto Civico Italia ha ufficializzato l’ingresso operativo nella regione lucana attraverso una nuova struttura organizzativa che vede come figure chiave i coordinatori provinciali Angelo Rubino per Matera e Samuele Grippa per Potenza. La decisione, comunicata dai vertici del movimento, punta a consolidare una rete di amministratori locali con l’obiettivo di strutturare una proposta politica riformista capace di radicarsi nelle comunità territoriali. Il nuovo assetto organizzativo tra Matera e Potenza. La strategia di espansione di Progetto Civico Italia si concretizza con nomine mirate che coinvolgono figure già attive nella gestione della cosa pubblica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, Progetto Civico Italia punta su nuovi leader locali Progetto Civico Italia si radica nel salernitano, Inverso: "Nuovi comitati e pronti alle elezioni"In vista del primo evento in Campania di Progetto Civico Italia, con Alessandro Onorato, il coordinamento provinciale di Salerno lavora alla... Nuovi stadi per Euro 2032: Simonelli punta su tutta ItaliaIl presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha espresso pubblicamente il suo auspicio per la realizzazione di nuove strutture sportive in...