Sono stati destinati 12 milioni di euro per sostenere progetti che collegano la ricerca accademica alle attività produttive in Calabria e Basilicata. Questa cifra arriva attraverso un finanziamento volto a favorire lo sviluppo di iniziative che trasformano le scoperte scientifiche in opportunità commerciali. Le risorse sono state assegnate con l’obiettivo di stimolare la crescita economica nelle due regioni, coinvolgendo aziende e istituti di ricerca.

Dodici milioni di euro sono stati iniettati nel tessuto produttivo locale grazie a una strategia che trasforma la ricerca accademica in valore industriale tra Calabria e Basilicata. Il progetto Tech4You, che vede la collaborazione tra le Università di Calabria e di Basilicata, ha già impegnato il 93% del budget previsto dal PNRR, attivando un sistema di investimenti che coinvolge 79 imprese e garantisce il supporto a una task force composta da 433 professionisti del settore scientifico. Il motore economico tra laboratori e mercato: i numeri dei bandi a cascata. L’innovazione tecnologica smette di essere un concetto astratto per diventare un asset tangibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria e Basilicata: 12 milioni per trasformare la ricerca in business

Notizie correlate

Il bene comune, il nuovo film di Rocco Papaleo: dal 12 marzo al cinema, girato tra Basilicata e CalabriaLuca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

Birra artigianale: un manuale per trasformare la passione in business, presentato in Veneto.Ad Albignasego, presso la Libreria Mondadori Ipercity in Via Giovanni Verga, 1, è in programma la presentazione del libro “Il marketing della birra”...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Terremoto nel Potentino e nel Cosentino, scosse di magnitudo 2.1 e 2.4; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; E-Planet: La fragola della Basilicata Video; Caro bollette, prima della guerra la Puglia era già maglia nera: oltre 300mila famiglie in povertà energetica.

Vinitaly e non solo, con Pollino la Calabria e la Basilicata sono unite dal marchio unicoLa novità era stata anticipata dall'assessore Gallo al Corriere della Calabria nel corso della recente iniziativa Sol Expo ... corrieredellacalabria.it

Giuli: «Calabria terra di primati. Presto sarò a Scalea per monitorare i lavori di Torre Talao»Il ministro della cultura allo stand della Calabria insieme al ministro Urso e al governatore Occhiuto. «Abbiamo parlato dei progetti per i giovani» ... corrieredellacalabria.it

Numeri da record per la Calabria, ma i giovani continuano a scappare: il paradosso di una regione che cresce a metà: Le dinamiche economiche che stiamo attraversando in questa primavera del 2026 raccontano una Calabria e un’Italia sospese tra segnali - facebook.com facebook