Tra il 13 e il 15 aprile, nella regione della Basilicata, si terrà un ciclo di eventi culturali promosso dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli. La manifestazione, intitolata Speciale Lezioni del Novecento, coinvolgerà le città di Moliterno e Potenza con interventi accademici e presentazioni letterarie. L’iniziativa si inserisce nel contesto della valorizzazione della memoria storica e culturale del secolo scorso.

La Fondazione Leonardo Sinisgalli organizza tra il 13 e il 15 aprile un ciclo di appuntamenti culturali denominato Speciale Lezioni del Novecento, che coinvolgerà Moliterno e Potenza attraverso interventi accademici e presentazioni letterarie. Il programma vede come figura centrale la saggista Anna Longoni, impegnata in una serie di lezioni destinate agli studenti e in un incontro dedicato alla critica cinematografica. Il percorso formativo nelle scuole lucane. L’agenda didattica si apre lunedì 13 aprile alle ore 11:00 presso l’IIS Petruccelli-Parisi di Moliterno. In questa sede, la docente Anna Longoni terrà una lezione magistrale dal titolo Quando la letteratura incontra la Storia: il racconto della Resistenza da Beppe Fenoglio alla narrativa contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra scuola e cinema: il Novecento torna in Basilicata con Sinisgalli

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