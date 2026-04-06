Dopo la pausa dovuta al World Baseball Classic, il campionato italiano di baseball riprende con la Serie A Gold. La squadra di San Marino si presenta come detentrice del titolo tricolore e si prepara a difenderlo nel torneo che coinvolge le principali squadre del Paese. La competizione riparte con le partite della nuova stagione, che vedono protagoniste diverse formazioni della massima serie nazionale.

Dopo la (felice) parentesi del World Baseball Classic, l’Italia del diamante torna a occuparsi degli affari di casa. E lo fa con una sola domanda: riuscirà San Marino a mantenere il proprio titolo tricolore? Prima di scoprirlo, però, andiamo a vedere la formula del torneo che assegnerà ancora una volta lo scudetto a partire da sabato 11 aprile. La Serie A Gold vede al via 10 squadre: nel girone A Parma Clima, Unipol Bologna, Nettuno 1945, BBC Grosseto e Farma Crocetta, nel girone B San Marino, Hotsand Macerata, Big Mat Grosseto, Palfinger Reggio Emilia e Camec Collecchio. Si giocherà secondo un format che prevede un girone di andata, uno di ritorno e un intergirone di sola andata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricolore

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Baseball serie A. San Marino piazza un altro colpo. Arriva il nuovo catcher OrtegaIl San Marino Baseball ufficializza un nuovo arrivo in un ruolo fondamentale come quello del catcher.

Temi più discussi: Guida A Gold Baseball 2026: San Marino, scatta l'assalto all'ottava finale consecutiva; Baseball. Athletics Bologna, si riparte: esordio 2026 a Modena; Farma Crocetta e la Serie A al via. Un ritorno atteso 33 anni; Crocetta e Collecchio pronte al via tra conferme e novità.

Baseball serie a. San Marino, la regular season si chiude oggi a MacerataLa classifica del girone A: Parma 21 vinte e 5 perse, San Marino 18-8, Bologna e Macerata 14-12, Nettuno 13-13, Bbc Grosseto e Bsc Grosseto 9-17, Palfinger Reggio Emilia 6-20. Intanto, sono già stati ... ilrestodelcarlino.it

Baseball serie a. San Marino liquida la Fortitudo e si porta avanti nella serieBOLOGNA: Marcano (Bacci 0/1) es (1/3), Pereira 3b (0/4), Agretti ed (0/4), Martina ss (1/4), Gamberini (Mezzetti 0/1) r (0/2), Borghi 1b (1/2), Albert dh (0/3), Dobboletta ec (1/3), Vaglio (Bissa 0/1) ... ilrestodelcarlino.it

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