In Città Alta la polizia locale si sposta con le bici elettriche | Più agilità tra i colli e le vie del borgo

Nella zona di Città Alta, la polizia locale utilizza ora biciclette a pedalata assistita per spostarsi tra le vie del centro storico. Le nuove biciclette sono già in servizio tra le mura e nel borgo, e fanno parte di un piano di riorganizzazione delle modalità di movimento degli agenti nel territorio. La scelta mira a migliorare la mobilità all’interno dell’area storica della città.

Bergamo. Prosegue il piano di riorganizzazione della polizia locale cittadina. Gli agenti del distaccamento di Città Alta si muoveranno nei prossimi mesi in sella a delle nuove biciclette a pedalata assistita, già operative tra le Mura e nel borgo storico. Le e-bike – attualmente due e riconoscibili dalla livrea d’ordinanza – permettono di rafforzare il presidio nelle Ztl, garantendo al contempo un impatto ambientale nullo e una maggiore efficacia negli spostamenti, in un contesto caratterizzato da distanze ridotte e pendenze significative. “L’obiettivo che stiamo progressivamente raggiungendo è duplice: ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni e rendere i nostri borghi più sicuri – spiega Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Bici depredate e veicoli bruciati nell'incendio: Polizia Locale rimuove le "carcasse" dalla cittàNella giornata odierna la Polizia Locale di Ravenna ha effettuato diversi interventi di contrasto al degrado urbano. Leggi anche: Bici elettriche e minicar modificate: raffica di sequestri della polizia locale Altri aggiornamenti su Città Alta Temi più discussi: Un viaggio nel gusto: in Città Alta arriva la Festa del Cioccolato; Weekend per golosi in città alta: in Piazza Cittadella torna la Festa del Cioccolato; A Bergamo, in Città Alta, torna la festa del cioccolato (lunga tre giorni); Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné. E in Città Alta il Comune cerca un’area. In Città Alta la polizia locale si sposta con le bici elettriche: Più agilità tra i colli e le vie del borgoGià consegnate al distaccamento del centro storico due e-bike con livrea d'ordinanza, Angeloni: Scelta ecologica, ma anche strategica. Dopo una prima fase test si valuterà l'estensione dell'utilizzo ... bergamonews.it Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentaleProsegue il piano di riorganizzazione della Polizia Locale, un percorso che punta a coniugare innovazione tecnologica e una presenza sempre più visibile sul territorio. ecodibergamo.it TRA LONGUELO E CITTÀ ALTA, LA SCALETTA MORATELLI Tra il quartiere di Longuelo e i piedi della Città Alta si sviluppa la Scaletta di via Moratelli, un collegamento pedonale che unisce la parte bassa di Bergamo con via Sudorno. I suoi novantaquattro gr - facebook.com facebook