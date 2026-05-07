Tre pony e un asino in fuga sulla Statale 16 | traffico nel caos e automobilisti increduli

Questa mattina sulla statale 16 a Bari si sono verificati rallentamenti a causa di alcuni animali in strada. Tre pony e un asino sono stati visti in fuga, costringendo i guidatori a frenare improvvisamente e creando scompiglio nel traffico. La presenza degli animali ha provocato un aumento delle code e ha lasciato gli automobilisti sorpresi di fronte a questa scena inattesa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o sullo stato degli animali.

Traffico rallentato e diversi automobilisti costretti a frenare improvvisamente questa mattina sulla statale 16, a Bari, per la presenza di alcuni animali in carreggiata. Secondo le segnalazioni e i video circolati sui social, tre pony e un asino sarebbero stati avvistati tra le auto in direzione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel trafficoIn agro di Serracapriola, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e i carabinieri per i rilievi del caso... Autostrada, tir di traverso: temporaneamente chiuso il tratto Canosa di Puglia-Andria, coda di due chilometri Maltempo: nel foggiano soccorsi cinquanta automobilisti. Molise, crollato ponte sulla statale 16.Il maltempo sta creando notevoli problemi anche alla circolazione automobilistica. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: CSIO d’Italia Giovanile e Pony: doppietta azzurra nelle Nations Cup Young Rider e Junior; Classifiche Coppa Jumping e Coppa Gold Emilia Romagna; Controlli della polizia nel quartiere San Cristoforo: scoperti cavalli non registrati in due stalle abusive; Catania, controlli per la sicurezza degli animali, accertamenti in due stalle. Un pony e un asino sbranati dai lupi. Situazione sempre più preoccupanteUn asinello e un pony sono stati sbranati a San Giovanni In Marignano, nel Riminese. Come si legge su Il Resto del Carlino, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti e soprattutto gli ... blitzquotidiano.it Splendida vittoria per il Team Junior allo CSIO d’Italia Giovanile e Pony, nella FEI Jumping Nations Cup™ Grande risultato per la squadra azzurra all’Etrea Sport Horses, guidata dal Capo Equipe Marco Bergomi, che conquista il gradino più alto del po - facebook.com facebook